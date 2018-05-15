Крунич: думаю, Винчи получила удовольствие от последнего матча

Сербка Александра Крунич прокомментировала свою победу над итальянкой Робертой Винчи, для которой это был последний матч в карьере, а также вспомнила прошлую осень, когда на турнире в Токио стала последней соперницей японки Кимико Датэ.



«Мне было тяжело, хотя я уже второй раз в карьере оказалась в такой ситуации. Правда, с Кимико было по-другому, потому что я не очень хорошо знала её и никогда с ней не играла. С Робертой я встречалась трижды, и мы очень хорошо знакомы. В первом сете я не могла справиться с нервами. Зрители очень громко болели за неё, и мне было тяжело сконцентрироваться. Во втором сете я постаралась расслабиться и просто бить по мячу так, как я умею. Третья партия была тяжёлой, но сегодня теннис был не главным. Мне нужно было собрать себя в единое целое и сделать то, что я умею делать, не думаю о других факторах — а это было достаточно тяжело.



Думаю, она получила от этого матча больше удовольствия, чем от предыдущих. Она была в лучшей физической форме и играла лучше. Как она сказала, она отправляется в отпуск! Не думаю, что можно как-то заранее подготовиться к такому матчу, к такой ситуации», — приводит слова Крунич официальный сайт WTA.

Винчи в своём последнем в карьере матче проиграла Крунич на турнире в Риме