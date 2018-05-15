В 13:30 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Риме (Италия), в котором сыграют россиянка Мария Шарапова и представительница Австралии Эшли Барти (16). Ранее соперницы не встречались. В рейтинге WTA Мария занимает 40-ю строчку, Эшли — 18-ю.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Барти в Риме.

Победительница этого поединка за выход в третий круг соревнований в Риме поспорит с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой.

Шарапова: я провела 2 минуты на корте с величайшим игроком всех времён — Надалем

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

Касаткина, Шарапова и Кербер гуляют по Риму, а Бушар нарушает диету Пока Свитолина и дель Потро ходят на футбол, а Векич дегустирует пасту, Касаткина, Павлюченкова и Шарапова гуляют по Вечному городу.