В 13:30 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Риме (Италия), в котором сыграют россиянка Мария Шарапова и представительница Австралии Эшли Барти (16). Ранее соперницы не встречались. В рейтинге WTA Мария занимает 40-ю строчку, Эшли — 18-ю.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Барти в Риме.
Победительница этого поединка за выход в третий круг соревнований в Риме поспорит с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой.
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