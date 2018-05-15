Кермод: участники «Мастерса U21» войдут в число лидеров мужского тенниса

Президент и исполнительный директор ATP Крис Кермод отметил важность появления в календаре тура «Мастерс U21», который впервые прошёл в 2017 году в Милане (Италия).

«Этот турнир дал именно то, что и требовалось для предоставления глобальной платформы молодому поколению. Прогресс игроков, которые квалифицировались на прошлогодний турнир, — Зверева, Чхун Хёна, Чорича, Шаповалова — очевиден для всех. В этом году прибавили Циципас и Тиафо. Наблюдать за ними очень интересно. В ближайшие годы эти парни будут среди лидеров мужского тенниса. Мы очень рады, что наш турнир будет и дальше зажигать молодые звёзды», — цитирует Кермода Give Me Sport.

ATP объявила о планируемых нововведениях на «Мастерсе U21» в Милане