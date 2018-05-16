19-летний Шаповалов 21 мая станет первой ракеткой Канады

Канадец Денис Шаповалов, одержавший волевую победу над представителем Чехии Томашем Бердыхом на старте турнире серии «Мастерс-1000» в Риме со счётом 1:6, 6:3, 7:6 (7:5), 21 мая станет первой ракеткой Канады, сообщает официальный сайт тура.

19-летний уроженец Тель-Авива в рейтинге от 14 мая располагается на 29-й строчке. В новом рейтинге он обойдёт Милоша Раонича, который пока занимает 22-ю позицию.

Следующим оппонентом Дениса в Риме станет голландец Робин Хасе, который в первом круге нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву.

Шаповалов одержал волевую победу над Бердыхом в первом круге «Мастерса» в Риме

Шаповалов стал самым молодым с 2005 года игроком, вошедшим в топ-30