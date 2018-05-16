Шаповалов — о звании первой ракетки Канады: это произошло невероятно быстро

Канадец Денис Шаповалов, одержавший волевую победу над представителем Чехии Томашем Бердыхом на старте турнире серии «Мастерс-1000» в Риме со счётом 1:6, 6:3, 7:6 (7:5), прокомментировал информацию о том, что 21 мая он станет первой ракеткой Канады.

«Я немного шокирован. Это произошло невероятно быстро. Я упорно работал, чтобы достичь этой цели в своей карьере. Но то, что это случилось так быстро, — настоящее сумасшествие. Это причина продолжать усердно трудиться и сохранять мотивацию. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе.

В первом сете я не мог разобраться с работой ног. На грунте всё по-другому. У меня не было возможности потренироваться самому на корте, так что возникли трудности с расчётом времени. Но я продолжал бороться. Здорово, что я сохранял позитивный настрой", — цитирует Шаповалова официальный сайт тура.

19-летний Шаповалов 21 мая станет первой ракеткой Канады