Тим проиграл Фоньини во втором круге «Мастерса» в Риме

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия) под шестым номером, не сумел пробиться в третий круг, проиграв итальянцу Фабио Фоньини со счётом 4:6, 6:1, 3:6. Продолжительность поединка составила 2 часа 4 минуты. Доминик трижды подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Фоньини поспорит с представителем Германии Петером Гоёвчиком.

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