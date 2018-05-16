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Надаль отдал всего один гейм Джумхуру во втором круге «Мастерса» в Риме

Надаль отдал всего один гейм Джумхуру во втором круге «Мастерса» в Риме
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль (1) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), в двух партиях обыграв боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час. Вторая ракетка мира совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Надаль поспорит с победителем матча Робин Хасе (Нидерланды) — Денис Шаповалов (Канада).

Рим (м) 2018. 2-й круг
16 мая 2018 года, среда. 15:35 МСК
Рафаэль
Надаль
Дамир
Джумхур
6:1 6:0
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