Надаль отдал всего один гейм Джумхуру во втором круге «Мастерса» в Риме

Испанец Рафаэль Надаль (1) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), в двух партиях обыграв боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час. Вторая ракетка мира совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Надаль поспорит с победителем матча Робин Хасе (Нидерланды) — Денис Шаповалов (Канада).
Шарапова: наверное, Надаль подумал, что я странная
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.