Надаль отдал всего один гейм Джумхуру во втором круге «Мастерса» в Риме

Испанец Рафаэль Надаль (1) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), в двух партиях обыграв боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час. Вторая ракетка мира совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Надаль поспорит с победителем матча Робин Хасе (Нидерланды) — Денис Шаповалов (Канада).

Шарапова: наверное, Надаль подумал, что я странная