Дель Потро обыграл Циципаса и сыграет с Гоффеном в третьем круге в Риме

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (5) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме. Он обыграл греческого спортсмена Стефаноса Циципаса (Q) со счётом 7:5, 6:3.



Продолжительность поединка составила 1 час 43 минуты. Дель Потро выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Циципаса 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 упущенный брейк-пойнт.



В третьем круге дель Потро, занимающий шестое место в рейтинге ATP, встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, получившим от организаторов девятый номер посева.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

Собрать себя по кусочкам. Дель Потро есть что посоветовать Джоковичу Джокович начинает с нуля после травмы, а перенёсший 4 операции дель Потро возвращается на пик формы. У Хуан-Мартина есть рецепт для Новака.