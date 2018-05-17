Халеп: если бы Осака повела 2:0, мне было бы сложнее

Румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу над японкой Наоми Осакой во втором круге турнира в Риме со счётом 6:1, 6:0.

«Я старалась тщательно прорабатывать розыгрыши, создавать пространство, открывать корт и выполнять удары навылет. Сложно выполнять виннеры на этом корте, но здорово, когда я могу хорошо выстроить розыгрыш.

Думаю, гейм при счёте 1:0 в её пользу был очень важен. Я думала о том, что нужно обязательно выиграть его. Если бы она повела 2:0, мне было бы сложнее. Я не сдавалась. Затем при счёте 3:1 я почувствовала, что захватила инициативу, и немного расслабилась, начав гораздо лучше открывать корт.

Сейчас в теннисе ничего нельзя знать наверняка: на грунте могут добиваться успеха и теннисистки с мощными ударами. В следующем матче я хочу сыграть, как сегодня, так, как обычно действую на грунте. Посмотрим, что получится", — цитирует Халеп официальный сайт тура.

В третьем круге Халеп сыграет с американкой Мэдисон Кис.

Халеп стартовала на турнире в Риме с разгромной победы над Осакой

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.