Халеп: если бы Осака повела 2:0, мне было бы сложнее

Румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу над японкой Наоми Осакой во втором круге турнира в Риме со счётом 6:1, 6:0.
«Я старалась тщательно прорабатывать розыгрыши, создавать пространство, открывать корт и выполнять удары навылет. Сложно выполнять виннеры на этом корте, но здорово, когда я могу хорошо выстроить розыгрыш.
Думаю, гейм при счёте 1:0 в её пользу был очень важен. Я думала о том, что нужно обязательно выиграть его. Если бы она повела 2:0, мне было бы сложнее. Я не сдавалась. Затем при счёте 3:1 я почувствовала, что захватила инициативу, и немного расслабилась, начав гораздо лучше открывать корт.
Сейчас в теннисе ничего нельзя знать наверняка: на грунте могут добиваться успеха и теннисистки с мощными ударами. В следующем матче я хочу сыграть, как сегодня, так, как обычно действую на грунте. Посмотрим, что получится", — цитирует Халеп официальный сайт тура.
В третьем круге Халеп сыграет с американкой Мэдисон Кис.