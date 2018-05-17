Шаповалов: Надаль выступает великолепно в течение всего грунтового сезона

Канадский теннисист Денис Шаповалов отметил мастерство испанца Рафаэля Надаля (1), после того как проиграл ему в третьем круге «Мастерса» в Риме со счётом 4:6, 1:6.



«На мой взгляд, Рафа показал невероятный теннис. Он выступает на великолепном уровне в течение всего грунтового сезона. Нужно отдать должное испанцу, сегодня он был слишком хорош. Впрочем, не думаю, что я провёл плохой поединок: напряжённая игра, и в первой партии мне удалось сыграть на приличном уровне», — цитирует Шаповалова официальный сайт ATP.



В четвертьфинале Надаль встретится с итальянцем Фабио Фоньини.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.