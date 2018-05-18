Чилич: Пэр — сложный соперник. Никогда не знаешь, чего от него ожидать

Хорват Марин Чилич прокомментировал победу над французом Бенуа Пэром в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме со счётом 6:3, 6:4 и поделился ожиданиями от встречи с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

«Бенуа — невероятно сложный соперник. Ты никогда не знаешь, чего от него ожидать. Я остался доволен своей игрой, тем, как выполнял удары по мячу. Я постепенно набираю форму. Конечно, мне было важно провести несколько матчей. Надеюсь, я и дальше буду демонстрировать отличный теннис.

Мне важно продолжать выступать на высоком уровне. Пабло сейчас играет прекрасно. Грунт — одно из его любимых покрытий. Мы провели упорный поединок в Австралии. Мне нужно быть хорошо готовым к этому матчу. Надеюсь, я смогу пройти дальше", — приводит слова Чилича официальный сайт тура.