Надаль в трёх сетах победил Фоньини в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Испанец Рафаэль Надаль (1) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), в трёх партиях обыграв представителя Италии Фабио Фоньини со счётом 4:6, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут. Вторая ракетка мира трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса и 2 брейка.



За выход в финал соревнований в столице Италии Надаль поспорит с победителем матча Кей Нисикори (Япония) — Новак Джокович (Сербия, 11).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.