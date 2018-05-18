Шарапова: приятно, что смогла порадовать болельщиков игрой такого уровня

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала победу над латвийкой Еленой Остапенко (5) в четвертьфинале турнира категории Premier в Риме. Трёхчасовой матч завершился успехом пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» — 6:7 (6:8), 6:4, 7:5.



«В этом матче было всё: адреналин, невероятная поддержка болельщиков, потрясающий теннис, множество взлётов и падений. Здорово вернуться на такой уровень. Мои поклонники сохраняли лояльность на протяжении многих лет, и для меня приятно продемонстрировать игру такого качества у них на глазах», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.



За выход в финал экс-первая ракетка мира поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) – Каролин Гарсия (Франция, 7).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

«Позитив, которым веет от Хогстедта, хорошо сказывается на Шараповой» Анна Чакветадзе в своей колонке оценила выступления россиян в первой части грунтового сезона и порассуждала об их шансах на «Ролан Гаррос».