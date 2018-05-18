Победы Надаля и Чилича — в обзоре четвертьфиналов турнира в Риме

Испанец Рафаэль Надаль (1) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), в трёх партиях обыграв представителя Италии Фабио Фоньини со счётом 4:6, 6:1, 6:2.



За выход в финал соревнований в столице Италии Надаль поспорит с сербом Новаком Джоковичем (11).

Хорватский теннисист Марин Чилич (4) вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представителя Испании Пабло Карреньо-Бусту (10) со счётом 6:3, 6:3.



За выход в полуфинал соревнований в столице Испании Чилич поспорит с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 9) — Александр Зверев (Германия, 2).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.