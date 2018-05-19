Надаль: перерыв перед вторым сетом с Фоньини пошёл мне на пользу

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) поделился эмоциями от победы над итальянцем Фабио Фоньини со счётом 4:6, 6:1, 6:2 в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. Следующим соперником второй ракетки мира будет серб Новак Джокович (11).



«Я верил в возможность выигрыша первой партии. У меня появились хорошие шансы, когда счёт стал 4:1, но соперник действовал активно, выиграв несколько важных мячей. Фабио удалось выиграть пять геймов кряду. Перерыв перед второй партией определённо пошёл мне на пользу.



Это действительно очень важная победа, я могу извлечь позитивные аспекты из прошедшего поединка. Матч не мог продолжаться всю игру так, как это было в последних пяти геймах первого сета. Фабио здорово контролировал игру, и в таких матчах нужно действовать агрессивно. Важно, что мне удалось внести коренной перелом в середине поединка»,- приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.