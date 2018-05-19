Пеннетта: Надаль не любит играть против Фоньини

Итальянская теннисистка Флавия Пеннетта, являющаяся супругой Фабио Фоньини, прокомментировала поражение своего мужа от испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:4, 1:6, 2:6 в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.



«Очень жаль, что все обернулось поражением, поскольку мы верили в успех. Возможно, сам Фабио верил в это больше остальных. Он великолепно проявил себя в концовке первого сета. Надаль не любит играть против Фабио, поскольку испанцу приходится тратить очень много сил. В прошлом между ними было немало ярких и напряжённых баталий», — сказала Пеннетта в интервью Sky Sports.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.