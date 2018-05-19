Надаль: Джокович провёл отличный турнир, он вернулся на высокий уровень

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) поделился эмоциями после победы над сербом Новаком Джоковичем со счётом 7:6 (7:4), 6:3 в полуфинале «Мастерса» в Риме.



«Это был отличный матч, который я провёл очень хорошо. Новак пропустил длительное время из-за травмы, но теперь он вернулся на привычный уровень. На мой взгляд, серб провёл отличный турнир. Моя мотивация – победа на соревнованиях в Риме, а не возможность возвращения звания первой ракетки мира», — цитирует Надаля Ubitennis.



Надаль вернётся на вершину мирового рейтинга, если станет победителем турнира в столице Италии. В финальном поединке он встретится с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 4) – Александр Зверев (Германия, 2).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру Доминик Тим сенсационно победил Рафаэля Надаля в Мадриде. Роджер Федерер, не игравший с марта, вернётся на вершину.