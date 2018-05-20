А. Зверев: я был близок к победе над Надалем, но дождь спутал все карты

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля (1) со счётом 1:6, 6:1, 3:6 в финале «Мастерса» в Риме. Поединок прерывался из-за дождя в третьем сете при счёте 3:2 в пользу уроженца Гамбурга.



«Дождь внёс определённые коррективы в игру. Такое бывает, с этим ничего не поделаешь. В следующий раз я должен играть лучше после паузы, связанной с погодными условиями. После возобновления игры соперник был более сконцентрированным, он стал играть быстрее. У меня была возможность обыграть Надаля, но дождь сделал своё дело. Когда Рафа возвращается в игру, у вас нет шансов. Я был близок к победе над Надалем в финале грунтового «Мастерса». Постараюсь выступить в том же ключе и в Париже», — приводит слова Зверева Ubitennis.



Зверев прервал свою победную серию на отметке в 13 матчей. До этого он завоевал титулы на турнирах в Мюнхене и Мадриде.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.