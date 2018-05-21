Тренер Свитолиной: матч с Касаткиной стал поворотным моментом для Элины

Спарринг-партнёр и тренер украинской теннисистки Элины Свитолиной Эндрю Беттлс прокомментировал победу уроженки Одессы на турнире в Риме. В финале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:0, 6:4.

«Элина не так хорошо, как могла бы, выступила в Штутгарте и Мадриде, поэтому перед турниром в Риме у неё не было никаких ожиданий. Мы надеялись, что она сыграет хорошо, так и получилось. Матч с Мартич в стартовом раунде помог ей успокоиться. Она почувствовала игровой ритм.

Поединок с Касаткиной стал поворотным моментом для Элины. Она проиграла первый сет 0:6. Кажется, та партия прошла быстрее, чем первый сет финала. Но Элина смогла изменить ход встречи, получила заряд уверенности и после этого не сбавляла оборотов", — цитирует Беттлса WTA Insider.

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