Гаврилова одержала непростую победу на старте турнира в Страсбурге

Представительница Австралии Дарья Гаврилова (2) успешно стартовала на турнире в Страсбурге. Вторая ракетка соревнований одолела британку Дженнифер Брэйди – 7:6 (10:8), 7:6 (8:6).



Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты. Гаврилова отметилась 1 эйсом, совершила 14 двойных ошибок и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



За выход в четвертьфинал соревнований Гаврилова поспорит со своей соотечественницей Самантой Стосур.