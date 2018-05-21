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Гаврилова одержала непростую победу на старте турнира в Страсбурге

Гаврилова одержала непростую победу на старте турнира в Страсбурге
Теннис / WTA

Представительница Австралии Дарья Гаврилова (2) успешно стартовала на турнире в Страсбурге. Вторая ракетка соревнований одолела британку Дженнифер Брэйди – 7:6 (10:8), 7:6 (8:6).

Продолжительность противостояния составила 2 часа 22 минуты. Гаврилова отметилась 1 эйсом, совершила 14 двойных ошибок и реализовала 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в четвертьфинал соревнований Гаврилова поспорит со своей соотечественницей Самантой Стосур.

Страсбург 2018. 1-й круг
21 мая 2018 года, понедельник. 17:10 МСК
Дженнифер
Брэйди
Дарья
Гаврилова
6:7 6:7
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