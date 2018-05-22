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Козлова проиграла Сепеде-Ройг на старте турнира в Нюрнберге

Козлова проиграла Сепеде-Ройг на старте турнира в Нюрнберге
Теннис / WTA

Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла пробиться во второй круг турнира в Нюрнберге (Германия), в двух партиях проиграв представительнице Парагвая Веронике Сепеде-Ройг со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут. Катерина совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Нюрнберге Сепеде-Ройг поспорит с представительницей Чехии Катержиной Синяковой (8).

Нюрнберг 2018. 1-й круг
22 мая 2018 года, вторник. 12:10 МСК
Вероника
Сепеде-Ройг
Катерина
Козлова
6:3 6:4
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