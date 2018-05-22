Возняцки: я мечтала о первой строчке, но была удручена, завоевав её

Датчанка Каролина Возняцки рассказала об ощущениях, которые она испытала в 2010 году, когда впервые в карьере стала первой ракеткой мира.
«Я так долго мечтала о первой строчке, думая, что это будет нечто сумасшедшее и моя жизнь изменится.
Однако, когда я достигла вершины, ко мне пришло осознание того, что всё осталось прежним. Жизнь просто продолжалась, и всё. Это меня удручало», – цитирует датчанку ESPN.
Уже по результатам грядущего «Ролан Гаррос» Возняцки вновь может вернуться на первую строчку.
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