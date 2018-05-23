Цибулкова: чувствую себя в Страсбурге, как на «Ролан Гаррос»

Словачка Доминика Цибулкова прокомментировала свою победу над венгеркой Рекой-Луцу Яни (SR) во втором круге турнира в Страсбурге и поделилась ожиданиями от встречи с Дарьей Гавриловой либо Самантой Стосур в четвертьфинале.



«Надеюсь, что смогу провести в Страсбурге как можно больше матчей. Если удастся дойти здесь до финала, это будет наилучшим вариантом. Я рада выступать здесь. Тут правда здорово — и корты, и город прекрасны. Зрители очень любят теннис, это тоже хорошо. Они активно болеют, кричат по-французски, и я уже чувствую себя, как на „Ролан Гаррос“!



В первом сете всё шло хорошо, но во втором я сама усложнила себе задачу. Конечно, я, как и всегда, хочу улучшать свою игру и надеюсь сыграть лучше уже в четвертьфинале. Было непросто противостоять теннисистке, которую не знаешь. В какой-то момент я потеряла концентрацию, и из-за этого второй сет получился более тяжёлым.



В следующем круге я наконец-то сыграю с известной соперницей. Я несколько раз встречалась и с Гавриловой, и со Стосур, и, конечно, готовиться к матчу буду по-разному — в зависимости от того, кто из них выиграет», — приводит слова Цибулковой официальный сайт тура.

Цибулкова уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге

Цибулкова: во втором круге я вновь сыграю с соперницей, которую не знаю