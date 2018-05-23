Надаль, Федерер, Джокович, Маррей, Вавринка вошли в состав участников Уимблдона

Стал известен список участников Уимблдона в мужском одиночном разряде, сообщает официальный сайт турнира, который пройдёт со 2 по 15 июля 2018 года.



В заявочный список, в частности, включены испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич, болгарин Григор Димитров, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, южноафриканец Кевин Андерсон, австриец Доминик Тим, бельгиец Давид Гоффен, американец Джон Иснер, серб Новак Джокович, швейцарец Стэн Вавринка и британец Энди Маррей.



В список заявленных вошли россияне Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской, Михаил Южный.

Халеп, С. Уильямс, Шарапова вошли в список участниц Уимблдона-2018