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Надаль: хочу проявить себя с самого первого матча на «Ролан Гаррос»

Надаль: хочу проявить себя с самого первого матча на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Испанец Рафаэль Надаль рассказал о самочувствии перед стартом Открытого чемпионата Франции.

«Чувствую себя хорошо. Старт сезона получился очень сложным по причине двух повреждений, но мне удалось вернуться в игру и добиться неплохих результатов. У каждого турнира своя стилистика, поэтому я пытаюсь хорошо подготовиться к первому матчу на «Ролан Гаррос». Хотелось бы выступать на высоком уровне с самого начала.

Всем известно, что турнир в Мадриде является самым сложным в ходе грунтового сезона из-за специфического отскока мяча. Я проиграл в четвертьфинале, но после этого сумел быстро привести себя в порядок и подошёл к турниру в Риме в хорошем состоянии. Приятно, что в столице Италии мне удалось выиграть несколько матчей, в которых приходилось терпеть. Всё это придаёт дополнительную уверенность», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Надаль является десятикратным победителем «Ролан Гаррос». В первом круге он сыграет с украинцем Александром Долгополовым.

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