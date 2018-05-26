Бачински не сыграет на «Ролан Гаррос»

Экс девятая ракетка мира швейцарка Тимя Бачински приняла решение пропустить Открытый чемпионат Франции из-за разрыва икроножной мышцы.



Прошлогодняя полуфиналистка «Ролан Гаррос» из-за различных повреждений провела только четыре матча в этом сезоне, не сумев выиграть ни одного.



В начале мая 28-летняя теннисиcтка снялась с турнира в Рабате: во время подготовки к соревнованиям она получила разрыв икроножной мышцы, от которого не успела восстановиться к главному грунтовому турниру сезона.



«Я уже провела несколько тренировок, но каждый раз, делая ускорение, чувствуется, что нога еще не готова к серьезным нагрузкам. Не хочу рисковать, поэтому еще несколько недель буду вынуждена восстанавливаться», – цитирует Бачински L'Equipe.

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