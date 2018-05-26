Надаль и Пуи провели совместную тренировку на кортах «Ролан Гаррос»

Люка Пуи, в данный момент являющийся первой ракеткой Франции и занимающий 16-ю строчку мирового рейтинг-листа, провёл тренировку на кортах «Ролан Гаррос» с лучшим теннисистом мира и десятикратным чемпионом этого турнира — испанцем Рафаэлем Надалем.



«Спасибо Рафаэлю Надалю за отличную тренировку», — написал Пуи в своём «твиттере».



Для 24-летнего Пуи лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал — на Уимблдоне и US Open в 2016 году. В Париже он пока не проходил дальше третьего раунда, где побывал год назад. За карьеру он выиграл пять турниров ATP, а в 2017-м помог сборной Франции завоевать Кубок Дэвиса.

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