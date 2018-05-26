Тим одержал волевую победу над Симоном в финале турнира в Лионе

Австриец Доминик Тим (1) подтвердил статус фаворита на турнире категории ATP 250 в Лионе (Франция), завоевав титул. В финальном матче Тим одержал победу над местным теннисистом, 33-летним Жилем Симоном, — экс шестой ракеткой мира, сейчас занимающим 75-ю строчку рейтинг-листа.



Доминик оказался сильнее в трёх партиях — 3:6, 7:6 (7:1), 6:1. При этом во второй партии он уступал со счётом 2:4, и у Симона, только что отыгравшего тройной брейк-пойнт, был двойной брейк-пойнт на второй брейк. Тим сумел спастись, затем впервые в матче взял подачу соперника и переломил ход борьбы.



Поединок продолжался 2 часа 26 минут. Тим выполнил 6 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Симона 5 подач навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.



Для Тима это десятый титул в карьере и второй в нынешнем сезоне. Отметим, что 8 из 10 трофеев он завоевал на грунте.

Последние репетиции Павлюченковой и Вихлянцевой перед «Ролан Гаррос» На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».