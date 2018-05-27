Ларссон: теперь я верю в себя, а это очень важно, особенно перед стартом «Шлема»

Шведка Юханна Ларссон прокомментировала свою победу над американкой Элисон Риске в финале турнира в Нюрнберге со счётом 7:6 (7:4), 6:4.



«Чувствую себя невероятно счастливой. В начале недели я приехала сюда, будучи не очень-то уверенной в себе — а в итоге стояла на центральном корте с трофеем в руках. Это прекрасное чувство. Теперь я верю, что всё ещё способна на такие результаты, а верить в себя очень важно, особенно перед стартом турнира „Большого шлема“.



Мы обе бились за этот титул изо всех сил. Дождь и связанное с ним ожидание были испытанием для всех — игроков, организаторов, зрителей. Думаю, в итоге у меня осталось чуть больше сил, и это решило исход поединка. Когда я проигрывала в начале второй партии, то думала о том, что это лишь один брейк. Я удержала подачу, счёт стал 2:4, и я увидела, что она немного устала. Это придало мне сил на то, чтобы биться дальше», — приводит слова Ларссон официальный сайт тура.

Ларссон выиграла турнир в Нюрнберге и поднимется на 38 мест в рейтинге WТА