Гоффен: было непросто справиться с ожиданиями СМИ после моего первого РГ

Бельгиец Давид Гоффен рассказал о своём дебюте на турнирах «Большого шлема».



«Открытый чемпионат Франции очень интересен бельгийским зрителям, ведь от нашей границы до Парижа лишь полтора часа езды.



Свой первый турнир „Большого шлема“ я тоже провёл здесь. Я попал в основную сетку только в качестве „лаки-лузера“, однако, вернувшись домой, почувствовал большие перемены вокруг своей персоны.



Люди начали узнавать меня на улице, а с серьёзными ожиданиями СМИ было непросто справиться. Тем не менее это был важный опыт», – цитирует Гоффена официальный сайт Открытого чемпионата Франции.



27-летний Гоффен дебютировал на «Ролан Гаррос» в 2012-м. В первых двух раундах он вышел победителем из пятисетовых противостояний с чехом Радеком Штепанеком и французом Арно Клеманом, следом в трёх партиях взял верх над поляком Лукашом Куботом и даже в четвёртом круге сумел выиграть стартовый сет у швейцарца Роджера Федерера.



Лучшим результатом бельгийца на парижских кортах стал выход в 1/4 финала в 2016-м.



Свой первый матч на «Ролан Гаррос — 2018 «Гоффен (8) проведёт сегодня, 27 мая. Его соперником станет представитель Нидерландов Робин Хасе.

Макарова, Медведев и Остапенко открывают «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня Чемпионка-2017 Остапенко, россияне Макарова, Медведев, Александрова, а также Свитолина, Зверев, Димитров и В.Уильямс откроют «Ролан Гаррос».