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Гоффен: было непросто справиться с ожиданиями СМИ после моего первого РГ

Гоффен: было непросто справиться с ожиданиями СМИ после моего первого РГ
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Бельгиец Давид Гоффен рассказал о своём дебюте на турнирах «Большого шлема».

«Открытый чемпионат Франции очень интересен бельгийским зрителям, ведь от нашей границы до Парижа лишь полтора часа езды.

Свой первый турнир „Большого шлема“ я тоже провёл здесь. Я попал в основную сетку только в качестве „лаки-лузера“, однако, вернувшись домой, почувствовал большие перемены вокруг своей персоны.

Люди начали узнавать меня на улице, а с серьёзными ожиданиями СМИ было непросто справиться. Тем не менее это был важный опыт», – цитирует Гоффена официальный сайт Открытого чемпионата Франции.

27-летний Гоффен дебютировал на «Ролан Гаррос» в 2012-м. В первых двух раундах он вышел победителем из пятисетовых противостояний с чехом Радеком Штепанеком и французом Арно Клеманом, следом в трёх партиях взял верх над поляком Лукашом Куботом и даже в четвёртом круге сумел выиграть стартовый сет у швейцарца Роджера Федерера.

Лучшим результатом бельгийца на парижских кортах стал выход в 1/4 финала в 2016-м.

Свой первый матч на «Ролан Гаррос — 2018 «Гоффен (8) проведёт сегодня, 27 мая. Его соперником станет представитель Нидерландов Робин Хасе.

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