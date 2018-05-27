Контавейт победила Бренгл в первом круге «Ролан Гаррос»

Эстонка Анетт Контавейт (25) вышла во второй круг «Ролан Гаррос — 2018», одержав победу над американкой Мэдисон Бренгл в трёх партиях — 6:1, 4:6, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 42 минуты. Контавейт один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала восемь брейк-пойнтов из 10. На счету Бренгл один эйс, три двойные и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.



Следующая соперница Контавейт определится в матче между румынкой Александрой Дулгеру (Q) и американкой Кристиной Макхэйл.



Также победу в стартовом поединке одержала хорватка Петра Мартич, обыгравшая китаянку Ван Яфань со счётом 6:2, 6:3. За выход в третий раунд она поспорит либо с американкой Винус Уильямс (9), либо с китаянкой Ван Цян.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».