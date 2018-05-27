Контавейт победила Бренгл в первом круге «Ролан Гаррос»

Эстонка Анетт Контавейт (25) вышла во второй круг «Ролан Гаррос — 2018», одержав победу над американкой Мэдисон Бренгл в трёх партиях — 6:1, 4:6, 6:2.
Поединок продолжался 1 час 42 минуты. Контавейт один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала восемь брейк-пойнтов из 10. На счету Бренгл один эйс, три двойные и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.
Следующая соперница Контавейт определится в матче между румынкой Александрой Дулгеру (Q) и американкой Кристиной Макхэйл.
Также победу в стартовом поединке одержала хорватка Петра Мартич, обыгравшая китаянку Ван Яфань со счётом 6:2, 6:3. За выход в третий раунд она поспорит либо с американкой Винус Уильямс (9), либо с китаянкой Ван Цян.
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