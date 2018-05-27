Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Контавейт победила Бренгл в первом круге «Ролан Гаррос»

Контавейт победила Бренгл в первом круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Эстонка Анетт Контавейт (25) вышла во второй круг «Ролан Гаррос — 2018», одержав победу над американкой Мэдисон Бренгл в трёх партиях — 6:1, 4:6, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 42 минуты. Контавейт один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала восемь брейк-пойнтов из 10. На счету Бренгл один эйс, три двойные и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующая соперница Контавейт определится в матче между румынкой Александрой Дулгеру (Q) и американкой Кристиной Макхэйл.

Также победу в стартовом поединке одержала хорватка Петра Мартич, обыгравшая китаянку Ван Яфань со счётом 6:2, 6:3. За выход в третий раунд она поспорит либо с американкой Винус Уильямс (9), либо с китаянкой Ван Цян.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
27 мая 2018 года, воскресенье. 12:05 МСК
Мэдисон
Бренгл
Анетт
Контавейт
1:6 6:4 2:6
Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
27 мая 2018 года, воскресенье. 12:15 МСК
Петра
Мартич
Ван
Яфань
6:2 6:3
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Макарова, Медведев и Остапенко открывают «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня
Чемпионка-2017 Остапенко, россияне Макарова, Медведев, Александрова, а также Свитолина, Зверев, Димитров и В.Уильямс откроют «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент