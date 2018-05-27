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Свитолина: у меня большое будущее

Свитолина: у меня большое будущее
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Украинка Элина Свитолина прокомментировала свою стартовую победу на Открытом чемпионате Франции. В двух партиях четвертая сеяная оказалась сильнее представительницы Австралии Айлы Томлянович – 7:5, 6:3. По ходу первого сета Элина отыгралась со счёта 1:5.

«Теннис – это не отдельно взятый матч. Для успеха требуется много тренироваться, чем я и занимаюсь.

У меня большое будущее и я не думаю о каждом матче так, словно он последний в моей жизни.

Я не хотела отдавать первый сет и боролась каждый мяч, что и принесло результат. Думаю, я провела хороший матч и буду лишь прогрессировать по ходу турнира», – цитирует Свитолину официальный сайт «Ролан Гаррос».

Соперницей 23-летней украинки по второму раунду турнира станет победительница пары Франческа Скьявоне (Италия) – Виктория Кужмова (Словакия).

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Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
27 мая 2018 года, воскресенье. 12:10 МСК
Айла
Томлянович
Элина
Свитолина
5:7 3:6
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