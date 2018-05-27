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Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Пуи на «Ролан Гаррос»

Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Пуи на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Примерно в 16:30 по московскому времени начнётся матч первого круга «Ролан Гаррос», в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с французом Люкой Пуи (15). По личным встречам Люка впереди со счётом 2-0. Он обыграл Даниила в четвертьфинале в Марселе и в первом круге на «Мастерсе» в Шанхае в 2017 году.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Пуи — Медведев на «Ролан Гаррос».

Во втором круге победитель этого поединка сыграет либо с немцем Петером Гоёвчиком, либо с британцем Кэмероном Норри.

Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
27 мая 2018 года, воскресенье. 16:50 МСК
Люка
Пуи
Даниил
Медведев
6:2 6:3 6:4
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