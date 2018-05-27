Остапенко не смогла защитить титул на «РГ», уступив в первом круге Козловой

Латвийская теннисистка Елена Остапенко потерпела поражение в поединке первого круга «Ролан Гаррос». 20-летняя уроженка Риги, занимающая пятое место в рейтинге WTA, проиграла украинке Катерине Козловой со счётом 5:7, 3:6.



Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Остапенко выполнила 5 подач навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету 66-й ракетки мира 3 эйса, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16.



Козлова во втором круге встретится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) – Виктория Азаренко (Беларусь, SR).

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