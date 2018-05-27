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Димитров: до 11 лет я играл исключительно на грунте

Димитров: до 11 лет я играл исключительно на грунте
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Болгарин Григор Димитров (4) прокомментировал успешный старт на Открытом чемпионате Франции.

После отказа от участия в соревнованиях серба Виктора Троицки четвертый сеяный получил в соперники египтянина Мохамеда Сафвата. Победа Димитрова уместилась в три партии – 6:1, 6:4, 7:6 (7:1).

«Я вырос на грунте. Лишь в 11 или 12 лет я впервые сыграл на харде. До тех пор я играл исключительно на грунте и мне нравится эта поверхность.

Всегда думал над тем, как улучшить свою игру и, мне кажется, в последние годы я лишь прогрессирую.

Сегодня мой соперник очень много нервничал. Это чувствовалось и в первой партии и даже во второй, но когда терять ему было уже нечего он начал мощно пробивать навылет. Хорошо, что я сохранил спокойствие и не начал паниковать, а просто грамотно поджидал свои моменты для атаки», – цитирует Димитрова официальный сайт «Ролан Гаррос».

Следующим соперником болгарина станет американец Джаред Доналдсон.

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Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
27 мая 2018 года, воскресенье. 12:10 МСК
Мохамед
Сафват
Григор
Димитров
1:6 4:6 6:7
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