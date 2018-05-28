Пуи: в матче с Медведевым важно было показать эффективный теннис

Француз Люка Пуи поделился эмоциями после выхода во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом матче 15-й сеяный обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:2, 6:3, 6:4.



«Начало турнира всегда складывается непросто. Я пытался сосредоточиться на очень простых вещах, пытался демонстрировать хорошую игру без форс-мажоров. Моя задача заключалась в том, чтобы показать эффективный теннис, а не в том, чтобы блеснуть во всей красе. Я очень доволен тем, как мне удалось справиться с эмоциями», — приводит слова Пуи официальный сайт ATP.



Следующий соперник Пуи определится по итогам матча Петер Гоёвчик (Германия) – Кэмерон Норри (Великобритания).

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