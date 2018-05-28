Стивенс: я надеюсь добиться хорошего результата на «Ролан Гаррос»

Американка Слоан Стивенс прокомментировала свою победу в первом круге «Ролан Гаррос» над голландкой Аранчей Рус со счётом 6:2, 6:0.

«Все упорно работают ради турниров „Большого шлема“. Я надеюсь добиться хорошего результата здесь и сыграть отлично. Это один из моих любимых турниров, и я хорошо к нему готова.

Противостоять левше всегда непросто. Нелегко было справляться с её подачами с вращением. Но я хорошо адаптировалась в плане работы ног и смогла приспособиться к игре соперницы", — цитирует Стивенс официальный сайт тура.

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