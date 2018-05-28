Возняцки: в женской сетке «РГ» нет Надаля, поэтому шансы на успех есть у всех

Датчанка Каролина Возняцки, занимающая второе место в рейтинге WTA, поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». В первом круге вторая ракетка соревнований встретится с американкой Даниэль Коллинз.



«Надеюсь, что смогу извлечь выгоду из победы на Australian Open. В этом сезоне ещё предстоит провести три турнира «Большого шлема», на каждом из которых хотелось бы преуспеть. Рассчитываю, что мне удастся хорошо проявить себя в Париже.



Меня упрекают в слабых результатах на «Ролан Гаррос», но я трижды проигрывала будущим чемпионкам: в 2008-м – Ане Иванович, в 2010-м – Франческе Скьявоне, в прошлом году – Елене Остапенко. Я способна хорошо выступать на грунте, успех на этом покрытии – вопрос времени и психологического состояния.



Грунт – не самое любимое покрытие для меня, но в то же время в женской сетке нет таких специалистов по песчаным кортам, как Рафаэль Надаль у мужчин. У меня, как и у любой другой теннисистки, есть шансы на успех», — приводит слова Возняцки официальный сайт турнира.

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