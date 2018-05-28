Азаренко уступила Синяковой в первом круге «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях проиграв представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 5:7, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут. Бывшая первая ракетка мира дважды подала навылет, активно выиграла 27 очков и совершила 38 невынужденных ошибок. На счету Катержины 3 эйса, 25 виннеров и 23 неточности.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Синякова поспорит с украинкой Катериной Козловой.
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