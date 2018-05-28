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Касаткина в двух сетах победила Канепи в первом круге "Ролан Гаррос"

Касаткина в двух сетах победила Канепи в первом круге "Ролан Гаррос"
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Российская теннисистка Дарья Касаткина (14) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, в двух сетах обыграв эстонку Кайю Канепи со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час 9 минут. Дарья трижды подала навылет, активно выиграла 16 очков и совершила 9 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 2 эйса, 17 виннеров и 31 ошибка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Канепи на «Ролан Гаррос».

За выход в третий круг Касаткина поспорит либо с немкой Татьяной Марией, либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 15:25 МСК
Дарья
Касаткина
Кайя
Канепи
6:4 6:1
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