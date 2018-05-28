Феррер не подал на матч и в пяти сетах уступил Мунару в 1-м круге «Ролан Гаррос»

21-летний испанец Хауме Мунар (Q) одержал первую в карьере победу в основной сетке турнира «Большого шлема», отыгравшись с 0:2 по сетам у своего соотечественника, 36-летнего Давида Феррера. Матч первого круга «Ролан Гаррос» завершился в пользу Мунара со счётом 3:6, 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 7:5. Матчболов у Давида не было, но он не смог подать на матч при 5:3 в решающей партии.



Поединок продолжался 4 часа 18 минут. Мунар выполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и использовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Феррера 5 подач навылет, 9 двойных и 9 реализованных брейк-пойтов из 25.



Мунар — финалист юниорского «Ролан Гаррос»—2014, проигравший в том году россиянину Андрею Рублёву. Феррер годом раньше уступил Рафаэлю Надалю в финале «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.

Следующим соперником Хауме станет серб Новак Джокович (20).

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