Азаренко: сейчас от меня сложно ожидать стабильной игры на высоком уровне

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала поражение от чешки Катержины Синяковой в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 5:7, 5:7.

"Сейчас от меня сложно ожидать стабильной игры на высоком уровне. Я давно не выступала и не могла подготовиться так, как хотелось бы. Я понимаю, что в моей игре будут взлёты и падения, и нужно с этим справиться. Я работала над этим, но сегодня не нашла верных решений. Нужно продолжать двигаться дальше.

Мне будет нелегко. Нужно вернуться к тренировкам и понять, почему я не могу в матчах делать правильные вещи, которые выполняю в процессе подготовки. Нужно понять, как совершить этот переход", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.

2-й день «Ролан Гаррос». Касаткина удачно стартовала в Париже. Как это было Азаренко, Вавринка, Южный, Веснина проиграли, Касаткина, Джокович, Хачанов, Циципас, Возняцки прошли дальше, Шарапова не начала из-за дождя.