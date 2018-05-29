Азаренко: сейчас от меня сложно ожидать стабильной игры на высоком уровне

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала поражение от чешки Катержины Синяковой в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 5:7, 5:7.
"Сейчас от меня сложно ожидать стабильной игры на высоком уровне. Я давно не выступала и не могла подготовиться так, как хотелось бы. Я понимаю, что в моей игре будут взлёты и падения, и нужно с этим справиться. Я работала над этим, но сегодня не нашла верных решений. Нужно продолжать двигаться дальше.
Мне будет нелегко. Нужно вернуться к тренировкам и понять, почему я не могу в матчах делать правильные вещи, которые выполняю в процессе подготовки. Нужно понять, как совершить этот переход", — цитирует Азаренко официальный сайт тура.
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