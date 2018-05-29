Мунар: победа над Феррером — самая важная в моей карьере

Испанский теннисист Хауме Мунар поделился эмоциями от победы над своим соотечественником Давидом Феррером в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 3:6, 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 7:5.

"Это самая важная победа в моей карьере. Я сумел отыграться, уступая 0:2 по сетам в матче со своим кумиром на "Ролан Гаррос". Моя мечта сбылась. Эта победа доказывает, что я сделал шаг вперёд", — приводит слова Мунара официальный сайт тура.

Следующим соперником финалиста юниорского «Ролан Гаррос»—2014 станет бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович.

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