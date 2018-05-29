Шаповалов в трёх сетах победил Миллмана в первом круге «Ролан Гаррос»

Канадский теннисист Денис Шаповалов (24) вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв представителя Австралии Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 3 минуты. Денис 4 раза подал навылет, активно выиграл 32 очка и совершил 41 невынужденную ошибку. На счету его соперника 2 эйса, 9 виннеров и 36 неточностей.

За выход в третий круг "Ролан Гаррос" Шаповалов поспорит с победителем матча Райан Харрисон (США) — Максимильян Мартерер (Германия).

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