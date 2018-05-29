Мертенс победила Лепченко на старте «Ролан Гаррос», выиграв третий сет 6:0

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (16) пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв представительницу США Варвару Лепченко со счётом 6:7 (9:11), 7:6 (7:4), 6:0. Продолжительность противостояния составила 3 часа 1 минуту. Элисе дважды подала навылет, активно выиграла 34 очка и совершила 35 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 5 эйсов, 42 виннера и 54 неточности.

За выход в третий круг "Ролан Гаррос" Мертенс поспорит с представительницей Великобритании Хитер Уотсон.

"Ролан Гаррос". Женщины. Первый круг

Чжан Шуай (Китай, 27) — Кристина Кучова (Словакия, SR) — 6:0, 7:5.

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