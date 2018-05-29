Маю: хорошо проявил себя в начале поединка с дель Потро

Французский теннисист Николя Маю (WC) подвёл итоги матча с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (5) в первом круге «Ролан Гаррос». 36-летний уроженец Анже уступил со счётом 6:1, 1:6, 2:6, 4:6.



«Знаю, дель Потро всегда нужно время, чтобы войти в игру. В то же время было понятно, что нельзя рассчитывать на победу, действуя исключительно у задней линии, поэтому я старался как можно чаще выходить к сетке. На старте матча мне удалось прекрасно себя проявить – я хорошо подавал и при этом реализовывал брейк-пойнты. Впрочем, по мере продолжения встречи стало понятно, что Хуан-Мартин возвращается в игру, он оказался в состоянии продемонстрировать своё мастерство», — цитирует Маю официальный сайт ATP.

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