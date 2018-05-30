С. Уильямс: чувствую себя супергероем в костюме кошки

Американка Серена Уильямс прокомментировала выбор наряда на "Ролан Гаррос", вызвавшего активные обсуждения в социальных сетях.

"Я называю этот наряд "кэтсьют". Меня вдохновила страна Ваканда из фильма "Чёрная пантера". Это весело. Я чувствую себя в нём воином, как королева из Ваканды. Мне нравится жить в мире фантазий, на самом деле, я всегда хотела ощутить себя супергероем, и теперь у меня есть такая возможность. Я действительно чувствую себя супергероем в этом костюме", — приводит слова Уильямс-младшей официальный сайт турнира.

В первом круге 23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" одолела чешку Кристину Плишкову со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Посмотреть фотографии можно на странице "Ролан Гаррос" в сети "Твиттер".

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