Видеообзоры побед Надаля, Шаповалова, Чилича и Эдмунда на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях обыграв итальянца Симоне Болелли (LL) — 6:4, 6:3, 7:6 (11:9).
Канадец Денис Шаповалов (24) обыграл представителя Австралии Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4, 6:2.
Хорватский теннисист Марин Чилич (3) в трёх партиях одолел австралийца Джеймса Дакворта — 6:3, 7:5, 7:6 (7:4).
Британец Кайл Эдмунд (16) одержал победу над австралийцем Алексом де Минором (WC) со счётом 6:2, 6:4, 6:3
Посмотреть видеообзоры матчей можно на «Чемпионате».
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос»
Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».