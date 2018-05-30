С. Уильямс: у меня забавный наряд, но он также очень функционален

Американка Серена Уильямс прокомментировала выбор необычного наряда на Открытый чемпионат Франции и призналась, что выступать в нём очень комфортно.
"Мне было комфортно. Я пару раз примеряла этот костюм раньше, но это было уже давно, больше месяца назад. В итоге всё решилось в последнюю минуту. Это забавный наряд, но он также очень функционален. Я могу играть без проблем. За последние 12 месяцев у меня было очень много проблем с тромбами. В таком наряде проблем с циркуляцией крови нет. Я чувствую себя настоящим воином", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.
Посмотреть фотографии можно на странице "Ролан Гаррос" в сети "Твиттер".
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