Мунар: Феррер всегда был моим кумиром

Испанский теннисист Хауме Мунар после победы над своим соотечественником Давидом Феррером в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 3:6, 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 7:5 признался, что был шокирован собственным успехом.

«Давид был моим кумиром с детства. Он очень много работает над собой, настоящий пример для молодёжи. После победы я был шокирован. Я даже ничего не смог сказать ему. Если честно, теперь мне немного стыдно», — цитирует Мунара Tennis World.

Также 21-летний Мунар рассказал, что ему помогли советы первой ракетки мира Рафаэля Надаля. Возможность поработать с Надалем Мунар назвал «большой честью».

В следующем круге турнира Мунар встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Касаткина и Макарова бьются за третий круг. Матчи 4-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов, Касаткина и Макарова, а также Свитолина, Квитова, Возняцки, Зверев, Димитров и Тим откроют второй круг «Ролан Гаррос».